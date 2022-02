> In Heidelberg erhielten rund um Weihnachten 1138 Menschen – darunter 368 Kinder – in 713 Haushalten Spenden. Zudem konnte im Laufe des Jahres 2021 weiteren 63 Haushalten in akuten Notlagen geholfen werden.

> Im Rhein-Neckar-Kreis konnte zu Weihnachten 1452 Menschen – davon 802 Kinder – in 423 Haushalten eine Freude gemacht werden.