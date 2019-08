Berlin (dpa) - Kurz vor den geplanten Europa-Reisen von US-Präsident Donald Trump verschärfen die USA ihre Drohungen mit einem Teilabzug ihrer Truppen aus Deutschland. Es sei wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50 000 Amerikaner in Deutschland bezahle, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwende, sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland ist das Land, in dem die meisten US-Truppen in Europa stationiert sind: Insgesamt sind es 35 000 Soldaten.