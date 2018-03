Anreise: Z.B. mit KLM von diversen deutschen Flughäfen via Amsterdam zum George Best City-Airport in Belfast (Ticket ab 200 Euro). Nach Dublin gibt es zahlreiche Nonstop-Flüge (z.B. mit Air Lingus oder Lufthansa); von dort ist man per Bus in knapp zwei Stunden in der nordirischen Hauptstadt

Unbedingt machen: SS Nomadic / RMS: Das Tenderboot der Titanic kann täglich besichtigt werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Pfund (8 Euro), für Kinder 5 Pfund (5,50 Euro), www.nomadicbelfast.com, das Titanic-Museum kostet für Erwachsene 18 Pfund (20 Euro) , für Kinder 8 Pfund (9 Euro) (http://titanicbelfast.com).

Allgemeine Auskünfte unter www.ireland.com oder www.tourismni.com.