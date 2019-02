Are (dpa) - Aksel Lund Svindal hat seine erfolgreiche Karriere als Skirennfahrer mit einer WM-Medaille in der Abfahrt beendet. Nach 30 gestarteten Fahrern lag der 36-Jährige in der Abfahrt nur 0,02 Sekunden hinter seinem norwegischen Teamkollegen Kjetil Jansrud auf Rang zwei.