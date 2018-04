Baden-Baden (dpa) - «Shape Of You» von Singer-Songwriter Ed Sheeran ist der bisherige Hit des Jahres in Deutschland. In einer Jahrestrends genannten Auswertung der Offiziellen Deutschen Charts bis Ende November kommt der Song des Briten auf Platz eins, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte. Platz zwei erreicht das eingängige «Despacito» von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee. Platz eins bei den deutschsprachigen Singles ist das Lied «Was du Liebe nennst» des Rappers Bausa.