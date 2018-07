Romanow

Drei Jahrhunderte lang regierte die Dynastie der Romanows das russische Zarenreich. Ihr Aufstieg begann 1613, als der Adelsspross Michail Fjodorwitsch nach einem Machtkampf den verwaisten russischen Thron bestieg. Ihr Ende war so dramatisch wie blutig: Am 17. Juli 1918 wurde die gesamte Familie in Jekaterinburg von Soldaten der Bolschewiki erschossen.

Ursprünglich stammten die Romanows aus dem Großfürstentum Litauen. Im 14. Jahrhundert siedelten sie nach Russland über, wo sie der Schicht der Bojaren angehörten, adligen Großgrundbesitzern. In den 304 Jahren ihrer Herrschaft (bis zur Abdankung Zar Nikolaus II. 1917) regierten sie Russland praktisch ununterbrochen. In dieser Zeit stellten sie 17 Zaren - darunter so berühmte wie Peter den Großen, Katharina die Große und den "Reformzar" Alexander II. Wegen einer Verbindung mit dem Haus Holstein-Gottorp im 18. Jahrhundert hatten einige von ihnen auch deutsche Vorfahren. Das Wappen der Romanows zeigt einen geflügelten roten Löwen mit Schwert und Schild. abs