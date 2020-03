Heidelberg. (hol) Unsere heutige Aufgabe stammt von Evelyn Wetzel, Lehrerin für Biologie, Chemie und NwT am Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim.

Kohl ist der Deutschen liebstes Wintergemüse und wird zum Beispiel als Blumenkohl, Grünkohl oder Rotkohl gegessen. Rotkohl kann aber viel mehr als gut schmecken.

Sein Saft verändert je nach pH-Wert die Farbe zu pink, grün, gelb oder blau. Daher kommen auch die unterschiedlichen Namen Rotkohl und Blaukraut – das gleiche Gemüse, unterschiedlich zubereitet. Das kann man sich zunutze machen, um zu messen, ob eine Flüssigkeit sauer oder basisch (alkalisch) ist.

> Ihr braucht: Frischen Rotkohl, Wasserkocher, Pipette (oder Teelöffel), Teller, Messer, Brettchen, ein leeres Marmeladenglas mit Deckel, hitzebeständige Schüssel (z.B. Metall oder Glas), Trichter und Watte oder ein sehr feines Sieb, Kaffeefilter (möglichst weiß).

> So geht es: Als Erstes schneidest du den Kohl in Würfel und gibst diese in eine Metallschüssel. Einen halben Liter heißes (nicht siedendes) Wasser darübergießen und den Ansatz 30 Minuten ziehen lassen. Dann die Kohlstücke mit dem Sieb oder einem Stück Watte in einem Trichter herausfiltern. Nun legst du Kaffeefilterpapier einlagig auf den Teller und beträufelst es mit der Rotkohllösung, bis es durchtränkt ist. Nun lass das Papier trocknen und schneide es in Streifen mit dem Maß 1 cm x 4 cm. Fertig ist das selbstgemachte Indikatorpapier!

In einem sauberen Marmeladenglas sind die Streifen einige Zeit haltbar.

Den Indikator kannst du jetzt an Haushaltschemikalien testen: Gib jeweils wenige Tropfen einer Flüssigkeit auf einen großen Teller und lege einen der Streifen hinein. Das geht etwa mit Zitronensaft, Orangensaft, in Wasser gelöste Stoffe (Backpulver, Natron, Zucker, Vitamin C, Brausepulver), verdünntem Joghurt, saures Fruchtgummi (vorher anfeuchten), Essig, Öl, Waschpulver, Seife, Likör (nur mit Erwachsenen!) oder Putzmitteln (auch nur mit Erwachsenen!). Testet, was euch interessiert.

Je stärker sich der Streifen rot färbt, desto niedriger ist der pH-Wert, also desto saurer die Flüssigkeit. Im neutralen Bereich ist das Ergebnis eher blau. Je alkalischer die Lösung, desto stärker verfärbt sich Cyanidin, der Farbstoff im Rotkohl, grün und schließlich gelb. Die genaue Farbskala kannst du online recherchieren und damit die Ergebnisse festhalten. Für die ganz Kleinen gilt Alle Lösungen gibt es hier.

Info: Alle bisherigen Aufgaben und die Lösungen stehen auf www.rnz.de/hausaufgaben

Sie haben auch eine Aufgabe für uns? Schreiben Sie an politik@rnz.de