Aachen (dpa) - Der Polizei-Einsatz gegen Klima-Aktivisten im rheinischen Braunkohlerevier dauert immer noch an. Die Polizei Aachen teilte mit, dass die Räumung des Tagebaus in Garzweiler aber «vor dem Abschluss» stehe. Mehrere Hundert Aktivisten, darunter viele vom Bündnis «Ende Gelände», hatten im Verlauf des Samstags die Abbaugelände bei Aachen gestürmt, in diesem Bereich Bahnstrecken besetzt und für eine Unterbrechung des Betriebsablaufs gesorgt. Zur Zahl der festgesetzten Aktivisten beim Einsatz auf den Tagebaugelände machte die Polizei auch am Morgen keine Angaben.