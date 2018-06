Von Frank Hellmann

Frankfurt. Es gibt ja aufmerksame Beobachter bei der deutschen Nationalmannschaft, die bei Joachim Löw immer mal wieder über das scheinbar unveränderte Erscheinungsbild staunen. Was so nicht stimmt: Der Bundestrainer tut einiges für seine Ertüchtigung - wie zuletzt im Trainingslager in Südtirol -, doch geht der Alterungsprozess nicht am 58-Jährigen vorüber. Die vielen Rückblicke auf die vergangenen WM-Turniere zeigen die Veränderungen an Löw selbst eindrucksvoll.

2006 bei der Heim-WM in Deutschland als Assistent von Jürgen Klinsmann wirkt er fast noch blutjung, erst später wurde sein wahrer Einfluss im Berliner Mannschaftshotel deutlich. 2010 in Südafrika bei seiner ersten WM als Chef sitzt er fast unverändert auf dem Podium, nach einer Lehrstunde für die Argentinier vermeidet er in Kapstadt gegenüber Diego Maradona jede Überheblichkeit. 2014 in Brasilien sieht das Gesicht schon reifer, aber immer noch tiefenentspannt aus. Nicht mal der Gewitterregen von Recife kann ihm wirklich etwas anhaben.

Warnendes Beispiel Spanien

Löw hat kürzlich erzählt, warum 2018 alles anders ist - und auch bei ihm vielleicht neben ersten grauen Härchen auch das eine oder andere Sorgenfältchen dazu gekommen ist, wenn die deutsche Delegation am heutigen Dienstag um 13 Uhr vom Frankfurter Airport mit Flug LH 2018 gen Moskau zur WM 2018 abhebt. "Der Druck ist generell immer groß, wenn Deutschland zu einem Turnier fährt. Weil, alle wollen ja irgendwie in Deutschland, dass man ins Halbfinale, Finale kommt, möglichst den Titel mit nach Hause bringt. Aber ein Unterschied zu 2014 ist schon gegeben. In Brasilien sind wir so ein bisschen mitgelaufen mit einigen anderen."

Aus dem Jäger sind die Gejagten geworden. "Weltmeister, Confed-Cup Sieger, Qualifikation mit zehn gewonnenen Spielen: Jetzt ist natürlich klar: Deutschland gehört irgendwie jetzt mal vom Thron gestoßen."

Eine Mission Titelverteidigung, neuerdings unter dem Hashtag "ZSMMN nach dem Stern greifen" gebündelt, ist schnell ausgerufen, aber die WM-Historie spricht eine ganz andere Sprache: 2006 war für Brasilien im Viertelfinale Schluss, 2010 ging Italien in der Vorrunde baden und 2014 hatte Spanien nach zwei Partien alles verspielt. Der Fluch des Weltmeisters.

Die Spanier sind insofern ein warnendes Beispiel, weil Löw bei aller Wertschätzung für den Kollegen Vicente del Bosque immer wieder angemahnt hat, der zweifache Europameister und Weltmeister habe damals den Umbruch verpasst. Aus Sicht von del Bosque seien die Unterschiede inzwischen so gering, dass "eine Hegemonie über vier oder acht Jahre äußerst schwierig wird." Löw steuerte insofern gegen, dass er im Gegensatz zu del Bosque vor allem in den Freundschaftsspielen selbst gegen Frankreich, Spanien oder Brasilien extrem viel experimentiert hat und den Confed Cup im vergangenen Jahr mit der B-Besetzung bestritt.

Der Triumph gab ihm Recht - und die Leistungsdichte die Freiheit, letztlich sogar seinen Finaltorschützen aus Rio de Janeiro, Mario Götze, ohne größeres Wehklagen der Öffentlichkeit zuhause zu lassen. Über Spieler wie André Schürrle, Benedikt Höwedes oder Shkodran Mustafi redet gar keiner mehr. Und der "Rookie of the year", der beste junge Spieler der Premier League, Leroy Sané, rauscht durchs Rüttelsieb, weil er Löws Warnschüsse im Vorlauf nicht hören wollten.

Neun Weltmeister hat der Badener noch im Kader, aber sofern Mesut Özil rechtzeitig fit wird, könnten acht davon gleich im ersten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko (Sonntag 17 Uhr/ZDF) in der Startelf stehen. Nur die Außenverteidiger Joshua Kimmich und Jonas Hector sowie Stürmer Timo Werner wären neu. Löw allerdings denkt so nicht. "Die Mannschaft, die im ersten Spiel spielt, spielt nicht das ganze Turnier durch. Wichtig ist, dass wir Leute haben, die von der Bank Impulse geben."

Doch zuletzt gab es eher Störfeuer von außen zu bekämpfen. Die Debatte um Ilkay Gündogan und Özil und ihre Zugehörigkeit zum großen Ganzen ist die Mannschaft nicht losgeworden. Auch die salbungsvollen Sätze, die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend sprach ("Ich finde, wir brauchen jetzt alle, damit wir gut abschneiden, deshalb würde ich mich freuen, wenn mancher Fan auch klatschen könnte"), ändern nichts daran, dass mit der Trikotübergabe beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan viel Porzellan zerschlagen worden ist.

Es kommt insofern zur Unzeit, weil das Team zuletzt auch nicht als Einheit auftrat. Die Testspiele gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) müssen die letzten Warnschüsse gewesen sein. Und Löw sagt ja selbst: "Wenn wir so viele kleine Fehler machen, sind wir nur eine durchschnittliche Mannschaft."

Trotzdem muss die Qualität ausreichen, um die Gruppe mit Mexiko, Schweden und Südkorea schadlos zu überstehen. Danach setzt ohnehin das freie Spiel der Kräfte ein.

Im Achtelfinale ist eine Begegnung mit dem Rekordweltmeister Brasilien möglich, wenn einer der Topfavoriten nur Gruppenzweiter wird. Vor K.o.-Duellen dieser Art hat Löw keine Angst. Im Gegenteil. "Es gibt nichts Schöneres als eine WM und Fifty-fifty-Spiele. Da bin ich so entspannt, wie es irgendwie sein kann", bekannte der Bundestrainer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Selbst mit dem Quartier hat Löw seinen Frieden gemacht, nachdem er sich ja lange für Sotschi am Schwarzen Meer als Basiscamp eingesetzt hatte. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff musste einige Überzeugungsarbeit aufbringen, um ihn aus pragmatischen Erwägungen umzustimmen. Nun geht es also von Moskau weiter nach Watutinki, 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Der von Birkenwäldern umgegebene "Ozdorowitelnij Komplex Watutinki", auf Deutsch "gesundheitsfördernde Einrichtung Watutinki", steht für kürzere Wege: Der rund um die Uhr geöffnete Flughafen Wnukovo ist nur eine halbe Stunde, das Finalstadion Luschniki auch nur eine Dreiviertelstunde Fahrtzeit entfernt.

Aber das Quartier wird nicht annähernde jene Behaglichkeit ausstrahlen wie das mythenbehaftete Campo Bahia. Die Wohlfühloase soll vor vier Jahren ja mindestens der zwölfte Mann gewesen sein, in der Anlage gedieh bei den Spielern der Teamgeist und der Trainer ließ sich beim Strandspaziergang inspirieren. "Jetzt haben wir andere Verhältnisse", weiß Löw. "Jammern gilt nicht." Überdies, ergänzte Bierhoff, würde man ja nicht nach Russland fliegen, um Urlaub zu machen, "sondern um das Turnier zu gewinnen."

Noch so ein besonders aufmerksamer Beobachter.