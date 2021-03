Edingen-Neckarhausen/Mannheim. (pol/rl) Ein Rucksackdieb schlug am Dienstagvormittag in der S-Bahn zu. Wie die Polizei mitteilte, saß ein 37-Jähriger in der Bahn, als der Zug am Bahnhof Neu-Edingen/Friedrichsfeld hielt. Plötzlich griff sich Mann den Rucksack des 37-Jährige und wollte aus der Bahn rennen.

Der 37-Jährige konnte den Dieb allerdings noch festhalten, bevor er den Zug verlassen konnte. Dieser konnte sich allerdings losreißen und rannte über den Bahnsteig in die Bahn gegenüber. Der 37-Jährige rannte hinterher und nahm den Dieb den gestohlenen Rucksack wieder ab. Dabei verletzte sich der 37-Jährige leicht. Ein Zeuge hatte zwar zwischenzeitlich die Polizei informiert. Als diese eintraf, war der Dieb jedoch geflüchtet.

Vor Ort fanden die Beamten mehrere Gegenstände, die der Täter bei seiner Flucht verloren hatte. Anhand der Gegenstände, mehrerer Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen im Zug, wird nun nach dem Dieb fahndet.