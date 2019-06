Stuttgart. (dpa) Die Hitze macht auch den Vögeln enorm zu schaffen. Wer Amsel, Spatz und Co. helfen möchte, sollte nach Möglichkeit Wasserbecken für sie aufstellen, empfahl am Mittwoch der Naturschutzbund (Nabu). "Vogeltränken im Sommer sind ebenso hilfreich wie die Vogelfütterung im Winter", erklärte Stefan Bosch, der Nabu-Fachbeauftragte für Vogelschutz in Baden-Württemberg. "Das anhaltend heiße und trockene Wetter hat viele natürliche Wasserstellen, wie Pfützen und Gräben, austrocknen lassen."

Damit die Vögel jetzt nicht unter dem Wassermangel leiden, sollten Tränken aufgestellt werden. Dies könne nicht nur in Gärten, sondern auch auf Balkonen geschehen. Damit sich die Vögel beim Trinken nicht mit für sie gefährlichen Krankheitserregern anstecken, müssten einige Regeln beachtet werden: "Das oberste Gebot bei Vogeltränken ist die Sauberkeit." Vor allem bei großer Hitze müsse das Wasser täglich gewechselt werden. Für die Reinigung von Tränken reichten eine Bürste und kochendes Wasser aus.

Bauanleitung des Nabu für eine Vogeltränke