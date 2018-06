Von Hartmut Scherzer

Heute schaut die Welt nach Moskau zu Wladimir Putin. Eröffnungsfeier- und spiel sind die globale Bühne für den autokratischen russischen Staatspräsidenten. Rund eine Milliarde Menschen werden zuschauen und zuhören, wenn der Kreml-Herrscher vor dem Anpfiff der Partie Russland gegen Saudi-Arabien im Luschniki-Stadion das Wort an die Welt richtet. Dagegen war der G7-Gipfel in Kanada zänkischer Kindergeburtstag. Putin steht mehr im Fokus dieser 21. Fußball-Weltmeisterschaft als die Messis und Neymars.

Von Boykott der WM in Putins Reich war in den letzten Jahren immer mal wieder die Rede. Die Anlässe häuften sich. Annektion der Krim, der verdeckte Krieg in der Ostukraine, der Raketen-Abschuss des Passagierflugzeugs der Malaysian Airlines, Staatsdoping bei den Winterspielen in Sotschi, Bomben auf die Zivilbevölkerung in Aleppo und Ost Ghuta, Beschützer des Massenmörders Assad, Giftanschlag im Vereinigten Königreich, Cyberangriffe, Verletzung der Menschenrechte sowieso. Viel Dreck ist am Stecken des charismatischen Machthabers.

Aber Boykotte bestrafen nur die Spieler und ändern nichts. US-amerikanische und (west)deutsche Athleten haben diese bittere Erfahrung gemacht, als Politiker im Weißen Haus und im Bundeskanzleramt wegen des Einmarschs der Sowjetunion in Afghanistan anordneten, den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fernzubleiben. Die Retourkutsche vier Jahre später in Los Angeles: Die UdSSR und die DDR blieben zu Hause.

Vor vierzig Jahren war die Weltmeisterschaft in Argentinien wegen der brutalen Militärdiktatur noch umstrittener. Bei der prunkvollen Eröffnungsfeier in Buenos Aires vor dem trostlosen 0:0 zwischen Deutschland und Polen hatte der grausame Junta-Staatspräsident Jorge Rafael Videla tatsächlich den Gästen ein "Willkommen in diesem Land des Friedens, der Freiheit und der Gerechtigkeit" zugerufen. Dieser Massenmörder Videla wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt und starb im Knast.

Wer auch immer von den Politgrößen der Welt am heutigen Donnerstag Putin nicht die Ehre erweist - ein prominenter und mächtiger Regierungschef wird an seiner Seite stehen: Saudi-Arabiens Herrscher Mohammed bin Salman im traditionellen knöchellangen weißen Gewand, mit rot-weißem Tuch und schwarzem Ring als Kopfbedeckung. Die Mannschaft des Kronprinzen könnte durchaus mit einem Sieg gegen die "Sbornaja" Wladimir Putin die Party vermiesen.