Ladenburg. (pol/lesa) Bei einem Verkehrsunfall in der Benzstraße ist eine 83-Jährige am Mittwochmittag schwer verletzt worden. Die Polizei berichtet, dass sie mit ihrem Smart mit einem Mercedes zusammengestoßen war und sich infolgedessen überschlagen hatte. Der Mercedes hatte ihr zuvor die Vorfahrt genommen.

Der 54-jährige Fahrer des Mercedes war laut Polizei gegen 12.45 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung Benzstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Benzstraße nahm er der in Richtung Heddesheim fahrenden 83-Jährigen in ihrem Smart die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Infolgedessen schleuderte der Smart über eine Verkehrsinsel, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Zeugen eilten der 83-jährigen Smart-Fahrerin umgehend zu Hilfe und stellten das Auto wieder auf seine Räder. Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg befreite die Frau schließlich aus ihrem Wagen.

Nach medizinischer Erstversorgung wurde die 83-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei berichtet, dass die Seniorin sich laut ihren behandelnden Ärzten in kritischem Zustand befindet.

Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 15.13 Uhr