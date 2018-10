Noch bis November kann man die süßen Früchte bei uns in Läden finden. Wie die Kiwi-Frucht gehört die Kiwi-Beere zu den Strahlengriffelgewächsen. Sie schmeckt nicht nur pur - sie lässt sich auch gut mit anderen Früchten kombinieren: zum Beispiel in Obstsalat, Porridge oder Müsli. Zu grüner Grütze passt sie darüber hinaus ebenso gut wie zu Smoothies. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung ist die Kiwi-Beere reich an Vitamin C und E, außerdem enthält sie reichlich Folsäure und Kalzium und hat dabei nur ungefähr so viele Kalorien wie Äpfel. (Thinkstock)