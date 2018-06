Von Hartmut Scherzer

Sotschi. Mario Gomez sagt.: Wir glauben an uns, wie wir es immer gemacht haben, und werden daher auch dieses Spiel gegen Schweden gewinnen." Mats Hummels sagt: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Ding drehen." Sami Khedira sagt: "Ich bin hundert Prozent optimistisch, dass wir die Mentalität von elf Kriegern wieder reinbekommen. Dann haben wir auch wieder die Qualität." Timo Werner sagt: "Ich habe bei den älteren Spielern gemerkt, dass jeder bereit ist, wie um sein Leben zu kämpfen."

Kommunikation einmal anders. Mixed Zone am Rande des Trainingsplatzes im Dreieck zwischen Fisht-Olympiastadion, den gigantischen Burgtürmen des Bogatys-Hotels im Kitschstil von Las Vegas und der Strandpromenade am Schwarzen Meer. Über dem Kaukasus hängen weiße Wolken. Doch vom blauen Himmel über Sotschi brennt die Sonne. Der Platz ist ausgedörrt. Der Rasen wird ständig gesprengt. Es ist erst 10.30 Uhr und schon 27 Grad heiß. Vier Sonnenschirm-Stationen sind entlang der Seitenlinie hinter Gattern errichtet. Je zwei für Print und TV. An jedem Pulk macht ein Spieler halt - für fünf Minuten. Dann ruft DFB-Medienkoordinator Uli Voigt: "Wechsel". Die Spieler gehen weiter zur nächsten Station, bis um 11 Uhr das Training beginnt. In den ersten fünfzehn Minuten dürfen die Medien noch zuschauen. Man sieht in Gruppen Läufe, Gymnastik, Dehnübungen. Also Warmmachen - eigentlich ein irrwitziger Begriff bei dieser Hitze.

Hingucker ist Joachim Löw. Der Bundestrainer steht allein in der Mitte des Platzes in kurzen grauen Hosen und dunkelblauem T-Shirt, einen Ball unterm Arm, mit dem er immer mal wieder jongliert. Hummels erzählt über den seit der Pressekonferenz nach der 0:1-Niederlage gegen Mexiko nicht mehr öffentlich aufgetretenen Bundestrainer: "Er ist sich des Ganzen bewusst, hat aber keine Panik oder Ähnliches, sondern weiß, worauf es ankommt, und dass er sich auf seine Spieler verlassen kann. Dementsprechend tritt er auch auf."

Die vier Vorsprecher sind klug ausgewählt: Hummels, ein Weltmeister und Leader aus der Abwehr, Khedira, ein Weltmeister und Leader aus dem Mittelfeld, Gomez, ein Routinier der WM 2010 aus dem Sturm, Werner, auch Stürmer, aber ein junger Confed-Cup-Sieger ohne WM-Erfahrung. Alle Vier liefern ein Gesamtbild von der Stimmungslage nach der Pleite gegen Mexiko und vor dem ersten Gruppenendspiel am Samstag gegen Schweden. Die Vier berichten von den hinlänglich bekannten und eingestandenen Fehlern und Mängeln, von der schonungslosen Selbstkritik ohne Schuldzuweisung für einen einzelnen.

Khedira ist derjenige, der am deutlichsten Klartext redet, zurück- und vorausschauend: "Wir hätten intelligenter nach vorn spielen müssen. Wir waren zu fahrlässig. Ich weiß, dass ich kein gutes Spiel gemacht habe. Es geht nicht um einzelne Mannschaftsteile, sondern darum, dass die Mannschaft aus dem Ganzen die Schlüsse zieht. Es geht auch nicht um einzelne Spieler, Khedira, Özil oder Werner. Zwei Spieler raus, zwei Spieler rein, oder die halbe Mannschaft austauschen. Das ändert nichts. Wir müssen frischer und agiler als Mannschaft agieren und nicht in Mannschaftsteilen. Alle zusammen, das hat Deutschland immer stark gemacht." Musketier-Mentalität eben: Einer für alle, alle für einen.

Verständlich, dass Werner trotz der Niederlage von seiner ersten WM angetan ist. "Ich habe Lust auf mehr. Es wäre schade, wenn es schon zu Ende wäre." Das Rezept, die Vorrunde zu überstehen, erfordere: "Keine Konter-Gegentore kriegen. Wir müssen selber torgefährlicher und in der Gesamtabstimmung harmonischer werden. Dann wird es klappen. Wir haben Respekt vor den Schweden, aber keine Angst."

