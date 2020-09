Karlsruhe. (pol/kaf) Eine 35-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 22.45 Uhr auf der K3501 in die Schutzplanke. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach dem Ortsausgang Obergrombach. Die 35-Jährige gab gegenüber der Polizei an, einem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein. Das Auto soll zudem mit Fernlicht unterwegs gewesen sein. Ein Zusammenstoß konnte so verhindert werden. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07251-726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.