Anreise: Flugreisenden bietet sich der Flughafen von Neapel an. Die Weiterreise lässt sich bequem mit dem Schnellzug Neapel – Reggio Calabria mit Umstieg in Paola bewältigen. Ab Neapel – je nach Verbindung– 3,5 bis 4 Stunden, Tickets 2. Kl. ab ca. 20 Euro. Im Sommer bietet sich auch der kleine Flughafen von Lamezia Terme an, ab Lamezia Terme Aeroporto besteht eine Verbindung mit Bus und Regionalzug nach Cosenza (Fahrtdauer ca. 1,5 Std., Preis ab 7,50 Euro). Wenn Sie sich entscheiden, die ganze Strecke mit dem Zug zurückzulegen, bietet sich eine Verbindung über Bologna mit Umstieg in Rom an. Fahrpläne und Preise lassen sich unter www.trenitalia.it ermitteln. Mit dem Auto führt die schnellste Route ab München (ca. 1400 km) auf der mautpflichtigen A1/E45 über Verona, Bologna, Florenz, Rom und Neapel nach Cosenza (Ausfahrt Cosenza Sud).

Übernachten: B&B Sculture, die gepflegte Unterkunft liegt nur wenige Schritte vom Corso Mazzini (Shoppingmeile, Fußgängerzone und Freiluftmuseum) entfernt, DZ ab 64 Euro; Dimora Dematera, komfortable Zimmer in einem frisch restaurierten Palazzo in der Altstadt mit großer Terrasse und fantastischem Blick über die Stadt und ihre sieben Hügel, DZ ab 80 Euro.

Essen & Trinken: Kalabriens Küche besticht vor allem mit Vielfalt und Qualität regionaler Produkte, sonnenverwöhnte Tomaten, Orangen, Feigen, die berühmten roten Zwiebeln und Peperoncini, die den Pasta- und Fleischgerichten des Südens die unverwechselbare Schärfe verleiht. Typisch für die Cosentiner Küche sind u.a. "Lagane e Ciciari", hausgemachte Pasta mit stundenlang auf kleiner Flamme geschmorten Kichererbsen, broccoli di rapa (eine Art Grünkohl) mit pikanter Salsiccia und auch Baccalà alla Cosentina, Stockfisch mit Kartoffeln, Peperoncini und schwarzen Oliven. Hier genießen Sie authentische Küche: Cantina Cosentina, Corso Plebescito 12, Tel. 0039.0984.21.469, Grandinetti, Via S, Quattriomani 32, Tel. 0039.0984.26.578, Antica Salumeria Telesio, Corso Telesio 31, Tel. 0039 346.671.0066