Informationen:

Anreise: Zum Airport Klagenfurt geht es direkt von Köln/Bonn, ansonsten meist mit einem Zwischenstopp in Wien. Mit dem Auto ist Kärnten von Deutschland aus am schnellsten über die Tauernautobahn A10 zu erreichen. Villach und Klagenfurt haben Fernbahnhöfe. Von München nach Villach dauert es per Zug rund viereinhalb Stunden.

Kärntner Seen-Schleife: Die Große Schleife ist rund 340 Kilometer lang und teilt sich in mehrere Tagesetappen auf. Meist geht es auf asphaltierten oder geschotterten Radwegen entlang, ein Teil verläuft auf Landstraßen. Vor allem für die bergigere Westschleife empfiehlt sich ein E-Bike. Es gibt Verleihstationen für Räder und Zubehör.

Touren im Detail: Alle Etappen sind online mit GPS-Daten und Höhenprofilen beschrieben unter www.touren.kaernten.at; viele Infos zum Radfahren in Kärnten gibt es unter www.radland.kaernten.at

Informationen: Kärnten Werbung GmbH, Völkermarkter Ring 21-23, 9020 Klagenfurt, Österreich (Tel: +43 463 3000; Mail: info@kaernten.at; Website: www.kaernten.at)