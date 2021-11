Infos: Lauscha

Werksverkauf in Glasbetrieben: "Thüringer Weihnacht", Helmut Bartholmes, Neumannsgrunder Str. 2, Steinheid/Limbach, (www.glas-bartholmes.de). Farbglashütte Lauscha, Straße des Friedens 46, Lauscha (www.farbglashuette-lauscha.de). Greiner-Mai GmbH "Der Christbaum", Am Herrnberg 7c, Neuhaus, (www.derchristbaum.com).

Museum für Glaskunst: Straße des Friedens 46, Lauscha, Tel. 036702 20724 (www.glasmuseum-lauscha.de).

Adventsveranstaltungen: Der Lauschaer Kugelmarkt, ein Spezialmarkt für gläsernen Christbaumschmuck, findet am ersten und zweiten Adventswochenende auf dem Hüttenmarkt in Lauscha statt. Dieses Jahr feiert er sein 30. Jubiläum (www.lauscha.de). Am 1. und 2. Advent gibt es außerdem Adventsfeste im Glasbetrieb "Thüringer Weihnacht".

Informationen: Regionalverbund Thüringer Wald e.V., Bahnhofstr. 4 - 8, 98527 Suhl (Tel: 03681 353050, E-Mail: info@thueringer-wald.com, www.thueringer-wald.com).