Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflüge von Frankfurt am Main ab 159 Euro an. Vom Flughafen Verona sind es 12 Kilometer ins Zentrum. Zum Hauptbahnhof Porta Nuova fahren regelmäßig Busse ab.

Übernachten: Nur einen Steinwurf weit weg von der Casa di Giulietta befindet sich das Bed & Breakfast Casa Coloniale an der mondänen Piazza delle Erbe gelegen. Der Familienbetrieb ist in einem schönen alten Haus untergebracht und verfügt über drei gepflegte und kreativ eingerichtete Zimmer: Rot, Grün und Blau. DZ mit Frühstück ab 65 Euro.

Unbedingt machen: Vor dem Besuch der Casa di Giulietta in der Via Cappello 23 noch schnell ein paar romantische Zeilen an Julia schreiben. Eine exakte Adresse ist nicht nötig. Wenn Liebesbriefe an "Julia. Verona" adressiert beim Postamt der norditalienischen Stadt eingehen, weiß dort jeder sofort Bescheid. Eine Antwort kann mal mehr, mal weniger Zeit in Anspruch nehmen, aber sie kommt ganz sicher.