Prof. Werner Franke

Der Professor für Zell- und Molekularbiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg ist ein Mann klarer Worte. Provokant und kompromisslos kämpft er seit Jahrzehnten gegen Dopingsünder und ihre Hintermänner. Der 81-jährige gebürtige Paderborner hat maßgeblich das systematische Staatsdoping in der DDR aufgedeckt. Er und seine Frau, die ehemalige Leichtathletin Brigitte Berendonk, stellten nach dem Mauerfall in der Militärmedizinischen Akademie Bad Saarow geheime Unterlagen zur Dopingforschung in der DDR sicher. Ihr 1991 erschienenes Buch "Doping-Dokumente – von der Forschung zum Betrug" sorgte weltweit für Aufsehen. Rund 100 Prozesse hat Franke geführt. "Alle wurden im Wesentlichen gewonnen", sagt er, "und man konnte somit Dinge öffentlich machen." Dabei ging es dem Wahl-Heidelberger auch um Trainer, Ärzte, Politiker und unkritische Journalisten, die beim Betrug mithalfen, ihn deckten oder darüber hinwegsahen. Franke erhielt neben zahlreichen Auszeichnungen für sein berufliches Werk auch viele Ehrungen für seinen Kampf gegen Doping. 2004 wurde ihm und seiner Frau das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. ber