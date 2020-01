Wontorra und Paul zu 2021

Jörg Wontorra, 59-jähriger Rechtsanwalt aus Ubstadt-Weiher, als Vizepräsident und Henning Paul (45) als Geschäftsführer des Badischen Turnerbundes (BTB) in Karlsruhe verantworten seit Jahren die Turngala an den badischen Stationen Baden-Baden, Freiburg, Konstanz und Mannheim.

Herr Wontorra, "Celebration" war die 32. und letzte Turngala der Geschichte. Warum?

Jörg Wontorra: Weil der Wunsch nach einem noch größeren Erfolg besteht. Und weil wir glauben, dass das schon seit vielen Jahren in Norddeutschland erfolgreiche "Feuerwerk der Turnkunst" unser Publikum noch mehr begeistern wird.

Henning Paul: Mannheim wird ja nicht die erste Station des "Feuerwerks" außerhalb Niedersachsens sein. In diesem Winter war die Show schon in Bamberg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Köln und München zu Gast – in Köln hatten sie 8000 Zuschauer.

Wie waren Ihre Veranstaltungen 2019/20 besucht?

Wontorra: Unsere Turngala wird bis zum kommenden Sonntag in 14 Städten zu sehen sein. Danach ziehen wir Bilanz. Am Dreikönigstag in Mannheim hatten wir bei 4500 Zuschauern eine fast ausverkaufte halbe SAP Arena. Nur in den oberen Rängen gab es einige freie Plätze mit nicht ganz so guter Sicht auf die Bühne.

Paul: In Freiburg hatten wir zwei Mal 2300 Zuschauer, in Konstanz zwei Mal 1800 und im Festspielhaus in Baden-Baden zwei Mal 2200. Insgesamt könnten wir null auf null abgeschnitten haben, vielleicht haben wir auch ein, zwei Euro verdient.

Was macht die Turngala denn so teuer?

Paul: Zum einen möchten wir den Zuschauern attraktive und sozial-verträgliche Eintrittspreise garantieren, was unsere Einnahmen limitiert...

Wontorra: ...zum anderen sind die ganzen Organisationskosten für die Bühne und die Transporte und für die Hallenmieten enorm. Für die Turngala in Mannheim gilt: Ohne die starke Unterstützung der Stadt Mannheim könnten wir uns das gar nicht leisten.

Dennoch zünden Sie dort das "Feuerwerk der Turnkunst".

Wontorra: Ja, denn die Halle ist dafür ideal. Für das "Feuerwerk", das in alle vier Himmelsrichtungen abgebrannt wird, bieten wir alle Plätze in der SAP Arena an. Wir werden die Halle rundum bespielen, nicht nur die halbe Halle wie bisher. Die Qualität des "Feuerwerks" wird noch besser sein, das seit einigen Jahren als beste Turnshow in ganz Europa gilt.

Paul: Es war uns auch wichtig, das finanzielle Risiko der Show von den beiden Turnverbänden als eingetragene Vereine auf die GmbH des "Feuerwerks" zu verlagern und damit für uns zu mindern.

Werden auch künftig regionale Gruppen mitwirken können?

Paul: Wir haben das vertraglich geregelt. Bis zu zwei Gruppen aus Baden werden möglich sein. (CPB)