Die Trainer der TSG Hoffenheim

Mit Ralf Rangnick fing alles an in der Fußball-Bundesliga für die TSG 1899 Hoffenheim. Nach Flops wie Marco Kurz prägte Markus Gisdol zumindest für zweieinhalb Jahre den Dorfclub. Trainer-Neuling Julian Nagelsmann hob die Kraichgauer auf internationales Niveau und wird im Sommer von seinem früheren Assistenten Alfred Schreuder abgelöst. In die Bundesliga geführt hatte einst Ralf Rangnick die Hoffenheimer:

07/2006 - 01/2011 Ralf Rangnick

01/2011 - 06/2011 Marco Pezzaiuoli

07/2011 - 02/2012 Holger Stanislawski

02/2012 - 12/2012 Markus Babbel

12/2012 - 04/2013 Marco Kurz

04/2013 - 10/2015 Markus Gisdol

10/2015 - 02/2016 Huub Stevens

02/2016 - 06/2019 Julian Nagelsmann (geplant)

07/2019 - Alfred Schreuder (Vertrag bis 2022) (dpa)