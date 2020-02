Der festgelegte Trassenkorridor verläuft entlang einer bestehenden 380-Kilovolt-Freileitung zwischen Großgartach und Kupferzell. Er verlässt Großgartach in nördliche Richtung, verläuft anschließend über das nordwestliche Gebiet der Stadt Heilbronn und quert nördlich von Neckarsulm den Neckar. Westlich von Kochertürn im Landkreis Heilbronn wird der Kocher gequert, bevor der Korridor Richtung Osten abknickt. Anschließend wird nördlich von Neuenstadt am Kocher die Autobahn 81 passiert. Ab Neuenstadt verläuft der Trassenkorridor nördlich von Gochsen und Kochersteinsfeld (Gemeinde Hardthausen am Kocher) Richtung Osten. Bei Ohrnberg (Stadt Öhringen) im Hohenlohekreis wird der Kocher erneut gequert. Anschließend verläuft der Korridor südlich von Zweiflingen sowie nördlich von Kirchensall (Gemeinde Neuenstein) weiter Richtung Osten, bevor er Kupferzell erreicht. (rnz)