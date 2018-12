Das gilt ab Sonntagmorgen - Straßenbahnen rollen wieder

Alles wird anders - das gilt ab dem kommenden Sonntag, 9. Dezember, für alle Eppelheimer, die mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Heidelberg wollen. Dann endet nach über einem Jahr der Ersatzverkehr mit Bussen und die Straßenbahn fährt wieder durch Eppelheim (siehe Artikel unten). Wer also ab Sonntag an den bisherigen Bushaltestellen steht, kann lange warten. Es wird kein Bus kommen. Die wichtigste Änderung auf der Linie 22 gibt es in Heidelberg: Die Bahnen fahren nicht mehr über die Czernybrücke und den Betriebshof zum Bismarckplatz, sondern weiter entlang des Czernyrings vorbei an der Südseite des Hauptbahnhofs über die Montpellierbrücke, durch die Ringstraße und die Kurfürstenanlage. Die Fahrzeit verlängert sich um vier Minuten. Alle, die ins Neuenheimer Feld wollen, müssen nun zweimal statt einmal umsteigen, nämlich nicht nur am Betriebshof, sondern auch in der Bahnstadt. Oder nur einmal, zum Beispiel am Bismarckplatz, und eine längere Fahrzeit in Kauf nehmen. (cm)