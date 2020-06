Das Schreiben von Narrenring-Präsident Stefan Schulz im Wortlaut:

Corona und Fastnacht, was nun?

Liebe Fastnachtsfreunde,

das Jahr 2020 wird zwangsläufig als das Corona-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Es wird eine Pandemie sein, die unser Leben und unser Handeln nachhaltig verändern wird. Auch die Fastnachtssession 2020/2021 wird maßgeblich von dieser Situation bestimmt werden. Mit Sicherheit werden wir eine andere Fastnacht erleben als sonst, doch wie diese Situation aussehen wird, kann man noch nicht vorhersagen.

Was das Gebiet des Narrenrings Main- Neckar betrifft, kann ich euch so viel schon mal verraten: Einen Narrenringumzug wird es nicht geben. Dies ist aus momentaner Sicht nicht planbar, da es einfach noch zu viele Unbekannte gibt. Ansonsten kann man im Moment auch überhaupt nicht abschätzen, wie die weitere Session verlaufen wird. Hier wird man eventuell erste Erkenntnisse nach den Sommerferien besitzen.

Doch muss uns klar sein: Alles, was vielleicht im Spätjahr aktuell ist, kann einen Monat später,, durch eine neue Pandemie schon wieder Makulatur sein. Von daher ist unsere Empfehlung im Moment: Plant mit Umsicht die bevorstehende Kampagne, prüft eventuell bereits geschlossene Verträge für Dienstleistungen, Hallenmieten, Bands und Kapellen usw.

Wir dürfen uns auch nicht verunsichern lassen von Absagen in Großstädten. Hier geht es in der Regel um horrende Hallenmieten, die wir in diesem Ausmaß zum Glück nicht kennen. Lasst uns für jeden Fall gewappnet sein, ob groß oder klein, Fastnacht wird schon irgendwie möglich sein.

Wir werden euch, sobald neue Erkenntnisse vorliegen, auf dem Laufenden halten. Auch stehen wir natürlich mit dem BDK und unseren Nachbarverbänden in enger Abstimmung zu diesem Thema. Lasst es uns anpacken.

Es grüßt euch im Namen des Präsidiums: Euer Stefan Schulz.