> "Rückenwind" ist ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg, das auch von Bundesmitteln profitiert. Es hat zum Ziel, die coronabedingten Lernlücken der Schülerinnen und Schüler zu schließen. An der Leimbachtalschule in Dielheim wird "Rückenwind" in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Südliche Bergstraße umgesetzt, die zum Teil die Dozentinnen und Dozenten stellt. Konkret wird bei "Rückenwind" zusätzlicher Förderunterricht angeboten. Der Fokus soll dabei vor allem auf der Prüfungsvorbereitung liegen. Deshalb gibt es "Rückenwind" an der Leimbachtalschule vor allem für die Abschluss- und Übergangsklassen: also für die Klassenstufen 4, 8, 9 und 10. Wie Konrektorin Beate Ringel erklärt, wird in Kleingruppen bis acht Personen unterrichtet. Außerdem spiele das Sozial-Emotionale eine große Rolle, so Ringel: "Es geht auch darum zu zeigen: ,Wir sind da’." Die Dozentinnen und Dozenten, die das übernehmen, kommen aus unterschiedlichen Lebenssituationen: von jungen Studentinnen bis hin zu pensionierten Lehrern. stoy