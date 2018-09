> Die "Renate" wurde 1989 auf der Schiffswerft Schmidt in Oberwinter am Rhein für die Personenschifffahrt Josef Schweiger in Kelheim gebaut. Das 48 Meter lange und neun Meter breite Schiff hatte bisher sein Einsatzgebiet auf der Donau, der Altmühl und dem Main-Donau-Kanal. Bekannt sind die Ausflugsfahrten zum Kloster Weltenburg und zum Donau-Durchbruch. Der Name des Schiffes hat beim bisherigen Eigentümer Tradition: Es ist nach der Tochter der Firmengründer Josef und Rosa Schweiger benannt. Ihre Firma hatte schon zuvor zwei Schiffe mit dem Namen im Einsatz. Auch der Neubau, der vor zwei Wochen getauft wurde, trägt den Namen der heutigen Geschäftsführerin Renate Schweiger, die das Familienunternehmen weiterführt.

Ursprünglich sollte die "Renate" nach Berlin verkauft werden und dort unter dem Namen "Spree-Gold" fahren. Dafür hätte ein Deck abgetrennt werden müssen, damit das Schiff unter allen Brücken hindurch gepasst hätte. Doch der Käufer machte kurzfristig einen Rückzieher: Wegen einer länger dauernden Baustelle ist eine Brückendurchfahrt auf der Spree zu schmal für die "Renate". So kam die Weiße Flotte aus Heidelberg zum Zug. tt