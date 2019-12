Rebmanns Rezept für Hackfleisch-Lauch-Käse-Suppe

Für 4 bis 6 Personen:

> 3 Stangen Lauch

> 4 große Kartoffeln

> ein Pfund Hackfleisch

> 2 Schälchen Sahne-Schmelzkäse

> Butter

> Mehl

> Bouillonpulver

> Salz, Pfeffer, Petersilie

Zubereitung: Den Lauch waschen und in Scheiben schneiden, die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. Den Lauch kurz abkochen; das Wasser nicht abgießen. Ein Stück Butter bei schwacher Hitze in einem Topf zerlassen, dann Mehl hinzugeben und verrühren, bis eine glatte, cremige Mehlschwitze entsteht. In diese das Lauchwasser einrühren; die Menge hängt davon ab, ob man lieber ein dünnes Vorspeisensüppchen oder eine cremige Hauptspeise möchte. Die Kartoffeln und das Hackfleisch hinzufügen und die Suppe ständig rühren. Nach Belieben würzen mit Salz, Pfeffer und Petersilie, auch Bouillonpulver und Zwiebeln sind möglich. Den Sahne-Schmelzkäse unterrühren und das Ganze bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind und das Hackfleisch gekocht ist.