"Das farblose und giftige Gas Ozon ist eines der wichtigsten Spurengase in der Atmosphäre", erklärt das Bundesumweltamt. Möglicherweise sei es krebserregend. Die gesundheitlichen Wirkungen von Ozon bestünden in "verminderter Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atemwegsbeschwerden".

Bei körperlicher Anstrengung könnten sich diese Auswirkungen verstärken. Empfindliche oder vorgeschädigte Personen, wie etwa Asthmatiker, seien dafür besonders anfällig und sollten bei hohen Ozonwerten körperliche Anstrengungen im Freien am Nachmittag vermeiden. (hgf)