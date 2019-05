Müllsünder: Zwei Städte, zwei Wege

In Mannheim bittet man Müllsünder seit dem 8. April - kurz zuvor waren die Planken für 30 Millionen Euro nach zweijähriger Bauzeit wiedereröffnet worden - kräftig zur Kasse: Wer Kippen, Papier oder Taschentücher wegwirft, muss 75 Euro zahlen, bei Kaugummis sogar 100 Euro. Und wer das alles auch noch vorsätzlich macht, dem wird das Doppelte abverlangt. Hinzu kommen stets 28,50 Euro an Verwaltungskosten. Grundlage ist der neue Bußgeldkatalog des Landes Baden-Württemberg vom 1. Dezember 2018, der deutlich höhere Geldstrafen für insgesamt 840 Ordnungswidrigkeiten vorsieht. Noch gibt es keine Zahlen, wie viele Müllsünder vom Mannheimer Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) - er ermittelt auf den Planken auch in Zivil - zur Kasse gebeten wurden.

In Heidelberg kostet das Wegwerfen von Kaugummis & Co. pauschal 50 Euro - theoretisch. Allerdings wurde bisher noch kein Müllsünder bestraft. Denn in Heidelberg ermahnt der KOD, der grundsätzlich in blauer Uniform (und nie in Zivil) auftritt, bisher nur - und verwarnte noch nie. (hö)