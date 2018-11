Branislav Ignjatovic, Trainer der MLP Academics Heidelberg: "Ich war nicht besonders laut in der Kabine. Ich habe nur die Dinge klar angesprochen und in der Defensive auf eine Zonen-Deckung umgestellt. Ich denke, dass war heute ein Schlüssel, denn wir haben in der zweiten Hälfte viel besser verteidigt. Mich hat die gute Anfangsphase der Karlsruher nicht überrascht, denn sie wollten ihrem neuen Trainer zeigen, was sie können."

Ivan Rudez, Trainer der Karlsruhe Lions: "Heute war mein erstes Spiel in meinem neuen Job und es ist schade, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. In der ersten Halbzeit konnten wir das Tempo bestimmen und deshalb die Partie kontrollieren. Nach dem Wechsel hatten wir zu viele Ballverluste und wir konnten die Defensive der Heidelberger nicht mehr knacken. Sie haben das sehr gut gemacht und den Sieg verdient."

Sebastian Schmitt, Aufbauspieler der MLP Academics Heidelberg: "Wir haben uns von Minute zu Minute gesteigert und nach der Pause die Energie gefunden, die uns zuvor gefehlt hat. Wir Spieler wussten in der Pause selbst, dass wir nicht gut waren. Da braucht man dann manchmal gar keinen Trainer, da sind wir selbstkritisch genug." miwi