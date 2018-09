Stimmen zur Lamy-Tour

Uschi Axmann, Obrigheim: "Ich schreibe seit 50 Jahren mit Lamy-Schreibgeräten. Als Schülerin habe ich damit angefangen und es später im Schuldienst beibehalten. Es ist toll, zu sehen, wie hier in Wieblingen ein Schreibgerät entsteht."

Monika Zimprich, Heidelberg: "Lamy ist eine Firma, die einen das ganze Leben lang begleitet. Die Führung war sehr interessant und ich bin überrascht, wie viele Teile hier selbst hergestellt werden. Seit einigen Jahren wollte ich mich immer für diese Führung bei der Sommertour bewerben. Doch zeitlich war es immer schwierig. In diesem Jahr hat es endlich in meinen Kalender gepasst und dann hatte ich gleich das Glück, dabei zu sein."

Ralf Holtzmann, Schriesheim: "Ich bin froh, dass ich für diese Sommertour ausgelost wurde. Ein Dank an die RNZ für diese tolle Aktion. Bei der Führung hat mit das Verhältnis zwischen der überschaubaren Größe der Firma und des enormen Ausstoßes überrascht. Ich bin froh, dass Lamy die lange Tradition von Schreibgeräteherstellern in Heidelberg fortsetzt und dass offenbar das Schreiben mit der Hand nicht verloren geht."

Birgit Stiefel, Wiesloch: "Ich bin hoch erfreut, dass ich an dieser Tour teilnehmen durfte. Wir haben uns schon oft für die Sommertour beworben, aber noch nie habe ich gewonnen. Für mich war es etwas ganz Besonderes, bei Lamy dabei zu sein, weil ich in den 1950er Jahren bei der Firma Kaweco in Wiesloch Federn für Füllhalter mit der Hand geschliffen habe. Es ist unglaublich, wie das heute alles automatisch funktioniert."

Sigrid Mayer, Eppelheim: " Ich war überrascht, dass bei der Schreibgeräteproduktion noch so viel Handarbeit dabei ist."

Volker Wedler, Hirschberg: "Mich hat bei der Führung bei Lamy die Produktionstiefe der Firma beeindruckt. Vom Formenbau bis zur Verpackung der Schreibgeräte passiert alles hier in Wieblingen. Damit habe ich nicht gerechnet." tt