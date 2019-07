> Hundeattacken auf Menschen werden nicht bundesweit erfasst. In Baden-Württemberg sind die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen: Laut Innenministerium waren es 1214 Attacken im Jahr 2014, 2018 waren es 1397; die Zahl der Attacken von Kampfhunden erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 22 auf 34. Das Ministerium führt dies auf die steigende Zahl der Hunde zurück. In Leimen sind aktuell 1127 Hunde registriert (2015: 995), darunter 25 Kampfhunde. Zu gefährliche Körperverletzungen durch Hunde kam es landesweit 23 Mal (2014: 22), drei Mal davon durch Kampfhunde. Einen Angriff von einem American Staffordshire Terrier gab es in der Region zuletzt im Oktober 2018 in Weinheim. Dort hatte ein solcher in der Innenstadt drei Passanten angegriffen, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Im April 2018 sorgten gleich zwei Vorfälle für Aufregung: In Hannover tötete ein Staffordshire Terrier eine 52-Jährige und ihren 27-jährigen Sohn. Wenige Tage später starb ein sieben Monate altes Baby nach einer ähnlichen Attacke in Bad König. bmi