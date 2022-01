> Für die drei bei der Explosion getöteten US-Soldaten legte OB Harry Mergel im kleinen Kreis am Gedenkstein ein Gebinde nieder. Mit dabei war auch US-Veteran Commander Larry D. Nichols, stellvertretend für die International Veterans Association. Er verwies auf 19 gepflanzte Birken, die an die GIs erinnern sollen, die bei der Explosion teils sehr schwer verletzt "und verbrannt" wurden. In seiner kurzen Ansprache erinnerte Mergel daran, dass es gerade auch angesichts der aktuellen politischen Ereignisse "auch anders geht", also an die deutsch-amerikanische Freundschaft. Diese hatte, wie Nichols noch bekräftigte, auch hier auf der Waldheide ihre schönen Seiten, etwa beim deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, zu dem die Heilbronner zu Tausenden kamen. Das können sie auch am Sonntag tun, wenn um 14 Uhr die Veteranen zum Gedenken auf der Waldheide aufmarschieren. Nichols ist hierfür der Initiator. Die Waldheide sei nun, da sie der Heilbronner Bevölkerung wiedergegeben sei, ein beliebter Ort für Spaziergänge geworden, sagte Mergel, aber sie berge, wie Nichols verriet, auch noch einige Geheimnisse unter der Erde. (bfk)