> Legale Graffiti sind in Heidelberg durchaus möglich. Die Stadt hat neun Flächen ausgewiesen, an denen Sprayer ihre Kunst praktizieren dürfen: Neben der Fußgängerunterführung an der Friedrich-Ebert-Anlage sind die Unterführungen am Messplatz in Kirchheim, am Ende der Hardtstraße in Kirchheim, in der Hertzstraße zwischen Industriegebiet und Rohrbacher Feld, unter der Abfahrt nach Leimen der B 3 in Richtung Emmertsgrund, in der Leimener Straße, am Götzenberg sowie am Karlstorbahnhof. Außerdem stehen auf der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt Wände, an denen gesprüht werden darf.