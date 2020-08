Telefon-Hotlines und Services rund um das Corona-Virus

> Wer befürchtet, sich angesteckt zu haben, erreicht die Hotline des Gesundheitsamts Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr unter der Nummer 06221/522 18 81.

> Weitere Hotlines: Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg: Telefon 0711/904 395 55 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr); Bundesministerium für Gesundheit: Telefon 030/ 346 465 100; unabhängige Patientenberatung: Telefon 0800/011 77 22.

> Informationen für Gehörlose und Hörgeschädigte: Fax: 030/340 606 607, Mail: info.deaf@bmg.bund.de sowie info.gehoerlos@bmg.bund.de, Gebärdentelefon: gebaerdentelefon.de/ bmg/.

> Außerdem bieten viele Krankenkassen ein Infotelefon für ihre Mitglieder an.

> Bei medizinischen Notfällen sollte eine Ärztin oder ein Arzt oder ein Notdienst beziehungsweise eine Notaufnahme möglichst nur nach telefonischer Voranmeldung aufgesucht werden.

> Wichtig: Bitte rufen Sie die Notrufnummer 112 nur in Notfällen an. Wenn Sie Fragen zum Coronavirus haben, wenden Sie sich an eine der aufgeführten Telefon-Hotlines. (RNZ)