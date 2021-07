Bürger beraten Bürger – wie läuft die Schulung ab?

Der eigentlichen Schulung kann bei Bedarf eine Impulsveranstaltung vorangestellt werden mit der Frage: Wer wäre interessiert, am Aufbau einer Gruppe mitzuwirken? Es folgt ein Workshop, in dem die konkreten Bausteine und der Ablauf der Beratung vorgestellt werden. Je zwei Teilnehmer pro Kommune werden dann ausgewählt und erhalten Intensiv-Schulungen zur Dachbelegung und zu den Berechnungsprogrammen. Sie nehmen auch an konkreten Projektberatungen teil. Zunächst schauen sie einem erfahrenen Bürgersolarberater über die Schulter und führen dann auch selbst Beratungen durch. Die derart Geschulten tragen ihr Wissen wiederum in die Gruppe, deren Aufbau unterstützt wird. Bei monatlichen Treffen im Anschluss an die Schulungen können sich Mitglieder von Metropolsolar mit Gleichgesinnten austauschen. (heb)