> Die heutige Barockorgel der Karmeliterklosterkirche Hirschhorn wurde um 1780 wohl für die Sankt-Aegidius-Kirche in Mannheim-Seckenheim gefertigt. Um 1910/1911 wurde das Musikinstrument an die Herz-Jesu-Kirche in Weinheim verkauft und erst 1955/1956 von der katholischen Kirchengemeinde Hirschhorn erworben.

Die Orgel hat 547 Metall- und 128 Holzpfeifen. Nach den Recherchen des früheren katholischen Pfarrers Bernhard Schüpke (Hirschhorn) und von Dr. Ulrich Spiegelberg wurde die Orgel vermutlich von dem kurpfälzischen Hoforgelbauer Andreas Krämer (1730-1799) hergestellt und 1884 von der Durlacher Orgelbaufirma Voit umgebaut.

Zuvor ging man davon aus, dass sie von der Orgelbauerfamilie Stumm aus dem Hunsrück stammt.

Laut eines Gutachtens aus dem Jahre 1995 liegt die Besonderheit der Orgel in ihren gemischten und erhaltenen Bestandteilen aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Diese weisen sie als erhaltenswertes Denkmalinstrument aus. (MGo)