Der Azubi: Der 18-jährige Nils Ihrig aus Waldkatzenbach hat im Sommer sein Abitur am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium absolviert. Am 1. September hat er seine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Mosca in Waldbrunn begonnen; dazu besucht er die Gewerbeschule in Mosbach.