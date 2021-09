1 Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag als Bundestagsabgeordneter?

Ja, ich war in einer Fraktionssitzung, als der Vorsitzende Volker Kauder mich Kanzlerin Angela Merkel mit den Worten "Hier ist der Stimmenkönig aus Baden-Württemberg" vorstellte. Das war ein Moment, den ich nicht vergessen werde.

2 Was mögen Sie an Berlin, was am Schlempertshof?

Berlin ist mein Arbeitsplatz. Ich werde nie Fan einer Großstadt werden. Das ist das, was ich am Schlempertshof mag: die Abgeschiedenheit und auch mal seine Ruhe haben zu können. Aber an Berlin waren die Begegnungen mit vielen interessanten Menschen das Großartige. Ich konnte jeden Tag meinen eigenen Horizont erweitern, auch durch das Netzwerken mit wichtigen Menschen.

3 Beschreiben Sie den Neckar-Odenwald-Kreis mit drei Schlagworten ...

landschaftlich sehr reizvoll, wirtschaftlich auf einem guten Weg und gute Zukunftsperspektive dank der Digitalisierung.

4 Und sich selbst mit drei Eigenschaften …

fleißig, ehrlich, hartnäckig.

5 Was ist ihre Lieblingsmusik?

Country steht bei mir weit oben vor Rock und Pop.

6 Apropos Liebling: Haben Sie einen Lieblingsklub im Fußball?

SC Freiburg, lokal der TSV Höpfingen.

7 Worüber können Sie lachen?

Über gute Witze, fröhliche Menschen und mich selber.

8 Und was finden Sie zum Weinen?

Populismus und Ideologie.

9 Wovor haben Sie Angst?

Angst ist ein schwieriges Wort, aber Riesensorge habe ich vor dem schnell fortschreitenden Klimawandel mit den damit verbundenen Wetterextremen.

10 Ihre größte Leidenschaft?

Eine der größten Leidenschaften ist immer noch die Reiterei. Aber auch Rad- und Skifahren.

11 Und Ihre größte Schwäche?

Ungeduld.

12 Mit wem hätten Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier getrunken?

Nelson Mandela und Albert Einstein.

13 Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto für Sie?

Herausforderungen annehmen – ich bin tatsächlich oft ins kalte Wasser gesprungen – aber diese danach konsequent und mit Leidenschaft umzusetzen.