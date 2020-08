Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A 5 via Basel und Gotthard-Tunnel durch die Schweiz über Mailand nach Venedig (ca. 850 km), Ausfahrt Mestre, Garage Europa (ca. 15 Euro pro Tag). Von dort mit dem Linienbus zum Piazzale Roma. Der Flugverkehr ist nach wie vor sehr eingeschränkt.

Venezia Unica City Pass: Auf der offiziellen Website der Stadt Venedig www.veneziaunica.it/de kann man online den "Venezia Unica City Pass" mit vergünstigten städtischen Angeboten buchen.

Übernachten: Derzeit noch gute Hotel-Auswahl und erschwingliche Preise, auch in vielen Trattorien. Beispiel: Familiäres Hotel Dalla Mora, Einzelzimmer mit Frühstück 55 Euro, zentral in der Altstadt (Santa Croce) an einem ruhigen Seitenkanal. www.hoteldallamora.it.