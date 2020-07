Anreise: Von Mannheim mit dem ICE nach Bern, von dort mit der SBB nach Lausanne, knapp fünf Stunden. Mit dem Swiss Travel Pass (ab 3 Tage, 215 Euro) mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Schweiz.

Übernachten: Das Hôtel de la Paix (vier Sterne) liegt im Herzen von Lausanne. Man hat einen tollen Blick auf den Genfer See. Pro Doppelzimmer und Nacht circa 250 Euro, hoteldelapaix.net. Das Vier-Sterne-Superior Eurotel Montreux liegt direkt am Genfer See und bietet einen herrlichen Ausblick darauf, Doppelzimmer pro Nacht ab circa 220 Euro, www.eurotel-montreux.ch. Es gibt eine 3:2-Vergünstigung, https://www.montreuxriviera.com/de/F331/3-fuer-2

Erleben: Im Olympischen Museum in Lausanne wird einem interaktiv die Geschichte des Sports näher gebracht, olympic.org/museum. Im Alimentarium in Vevey erfährt man indessen alles rund ums Essen und unsere Ernährung, alimentarium.org/de.

Das Château de Chillon in Veytoux (unweit von Montreux) gleicht einer schwimmenden Festung, billetterie.chillon.ch/

Weitere Infos www.genferseegebiet.ch