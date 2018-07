Gaza (dpa) - Nach Schüssen militanter Palästinenser an der Grenze hat Israels Armee mit Kampfjets und Panzern zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert. Mindestens drei Palästinenser wurden dabei laut dem Gesundheitsministerium in Gaza getötet. Nach Angaben des militärischen Arms der im Gazastreifen herrschenden Hamas handelt es sich um Mitglieder der Organisation. Die Armee teilte mit, bei gewaltsamen Ausschreitungen an der Grenze sei aus dem Gazastreifen auf israelische Soldaten geschossen worden. Nach Medienberichten wurde dabei ein Soldat verletzt.