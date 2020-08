Anreise: Flugreisenden bieten sich die drei internationalen Flughäfen der Region an – Lavacolla in Santiago de Compostela; Alvedro in Coruña und Peinador in Vigo. Von hier lassen sich die meisten touristischen Reiseziele problemlos auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Mietwagen erreichen. Eine Alternative ist die Fluganreise ins benachbarte Portugal, rund 150 km liegen zwischen Porto und Vigo. Die Strecke legt man auf der (mautpflichtigen) Autobahn A 28 zurück oder mit der Bahn (ca. 3 Std.)

Corona-Regeln: Spanien erlebt derzeit eine zweite Welle, besonders betroffen sind aber nur Aragon, Katalonien, Navarra . Für Galicien gilt die Reisewarnung der Bundesregierung nicht, also auch keine Quarantänepflicht für deutsche Rückkehrer aus dieser Region.

Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten in Spanien an allen öffentlichen Orten, egal ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel. Eine Ausnahme gilt an den Stränden.

Übernachten: Hotels aller Kategorien, Appartements, Campingplätze und Unterkünfte in stilvollen Landhäusern unter www.turismo.gal. Ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge an die Küste und in die grünen Berglandschaften des Hinterlands ist der kleine Ort Cuntis mit seiner natrium- und schwefelreichen Heilquelle. Hier lässt sich der Urlaub gleich mit einer Thermalkur verbinden, Hotel Castro do Balneario (4 Sterne) https://termasdecuntis.com

Aktivitäten: Galicien mit Santiago de Compostela und seiner berühmten Kathedrale sind das Ziel der Jakobsweg-Pilger. Informationen über Wege und Teilstrecken gibt die Website www.jakobsweg.de, aber auch für Nicht-Pilger ist die pittoreske Welterbe-Stadt ein Muss. Ausflüge in den Meeres-Nationalpark sind am schönsten, wenn man sie mit der "eigenen" Jacht unternimmt, Anbieter von Charter-Trips ab Sanxenxo finden sich unter https://www.escaparia.com

Allgemeine Infos www.turismo.gal