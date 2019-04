Liverpool (dpa) - Mit seinem wettbewerbsübergreifend zehnten Sieg in Serie hat der FC Liverpool zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung der Premier League übernommen. Die Mannschaft von Fußball-Trainer Jürgen Klopp setzte sich deutlich mit 5:0 gegen Absteiger Huddersfield Town durch und zog vorerst an Manchester City vorbei. City muss erst am Sonntag beim FC Burnley antreten und könnte die Reds zwei Spieltage vor Saisonende in der Premier League wieder von Rang eins verdrängen.