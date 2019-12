Magdeburg (dpa) - Die überraschend in der dritten Runde der Darts-WM stehende Fallon Sherrock kommt für ein Gastspiel nach Magdeburg. Die Engländerin wird am 29. Mai 2020 bei der Darts-Gala in der Messe der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts spielen, teilte der Veranstalter mit. "Das was mir gerade passiert ist der absolute Wahnsinn", sagte die 25-Jährige: "Alles was jetzt kommt ist Bonus – genauso wie das Event in Magdeburg, auf das ich mich sehr freue." Bei der WM spielt sie am 27. Dezember gegen Chris Dobey um den Einzug ins Achtelfinale.