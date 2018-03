Biografie Klaus Staeck

■ Geboren am 28. Februar 1938 in Pulsnitz.

■ Kindheit/Jugend: Staeck wuchs in Bitterfeld auf. Der Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg und verließ die Familie nach seiner Rückkehr. Die Mutter brachte die Familie mit einem Laden für Kunsthandwerk durch. In der Schule litt Staeck sehr unter Ungerechtigkeiten und Manipulation durch die kommunistische Ideologie. 1956, unmittelbar nach dem Abitur, siedelte er nach Heidelberg um und wiederholte 1957 das Abitur am Bunsen-Gymnasium.

■ Studium: Jura in Heidelberg, Hamburg und Berlin.

■ Künstler: Schon während seines Studiums baute er sich einen Verlag (Edition Staeck) für seine politische Kunst auf. Satire provozierte immer wieder konservative Politiker. 41 Mal wurde gegen seine Plakate geklagt; immer erfolglos. Enge Freundschaft mit Joseph Beuys und Heinrich Böll. Staecks Hauptwerk umfasst bislang rund 300 Plakate, die größtenteils aus Fotomontagen bestehen.

■ Politik: Staeck ist seit 1960 SPD-Mitglied, 1969 kandidierte er erfolglos für den Heidelberger Stadtrat.

■ Engagement: Staeck war 2006 bis 2015 Präsident der Berliner Akademie der Künste. Er ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland. lex