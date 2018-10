BIOGRAFIE

Name: Rowan Sebastian Atkinson

Geboren am 6. Januar 1955 in Consett, County Durham.

Ausbildung: Atkinson wollte eigentlich Elektroingenieur werden. Nach der Schule studierte er in Oxford bis zum Master of Science.

Schauspieler: 1979 startete er als Ensemblemitglied der BBC-Comedy-Show "Not the Nine O’Clock News". 1982 kleine Nebenrolle im James-Bond-Film "Sag niemals nie".

Durchbruch ab 1990 als Komiker mit seiner Figur "Mr. Bean". Seit 2003 neue Figur: Johnny English.

Familie: 1990 bis 2015 verheiratet mit Sunetra Sastry, zwei Kinder (Benjamin *1993 und Lily *1995). Seit 2014 ist Atkinson liiert mit Louise Ford.

Triviales: Ein 1999 in Australien entdeckter Asteroid trägt seinen Namen: Rowanatkinson. lex