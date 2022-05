München/Barcelona (dpa) - "Das wäre natürlich schon ein wahnsinniger Schritt, weil wir in unserer Planung eigentlich noch nicht so weit sind", sagte Hainer der "Abendzeitung" (Montag) in München. "Wir wollen in die europäische Spitze und bauen das sukzessive auf. Wenn wir jetzt schon ins Final Four kommen, wäre das natürlich Wahnsinn, grandios."

In der Serie zwischen Außenseiter FC Bayern und Titelkandidat FC Barcelona steht es nach vier Spielen 2:2. Am Dienstag (20.00 Uhr/Magentasport) streben die Münchner in Barcelona in der alles entscheidenden fünften Partie den dritten Sieg an. Das würde den erstmaligen Einzug einer deutschen Mannschaft in ein Final Four der Euroleague bedeuten. Das Turnier findet vom 19. bis 21. Mai in Belgrad statt.